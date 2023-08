Aktuell Land

Basel hat »grünen Asphalt« entwickelt

Ein Stadtteil von Basel bekommt demnächst »grünen Asphalt«: Das Tiefbauamt der Schweizer Grenzstadt hat einen Straßenbelag entwickelt, der mehr klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) bindet als bei der Entstehung in die Atmosphäre gelangen, wie das Bau- und Verkehrsdepartement von Basel-Stadt am Dienstag mitteilte. Basel könne damit pro Jahr 450 Tonnen mehr CO2-Äquivalent dauerhaft in den Straßen einlagern, als die Produktion verursacht. Das Amt sprach von einem Meilenstein auf dem Weg zu einem klimaverträglichen Straßenbau.