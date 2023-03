Aktuell Land

Bangen bei Union um Stürmer Becker

Der 1. FC Union Berlin bangt vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenletzten VfB Stuttgart um zwei Offensivspieler. Angreifer Sheraldo Becker meldete sich am Donnerstag krank. Zudem klagt Mittelfeldspieler Paul Seguin über muskuläre Probleme. Beide hatten beim 2:0 vor der Länderspielpause in der Startformation des aktuellen Tabellendritten gegen Eintracht Frankfurt gestanden.