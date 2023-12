Aktuell Land

Bande von Autodieben aus Litauen zerschlagen

Ermittler aus Heilbronn haben eine international tätige Bande von Autodieben zerschlagen und eine Fälscherwerkstatt ausgehoben. Ein 42 Jahre alter Mann, der als mutmaßlicher Kopf der Bande gilt und ein 40-Jähriger, der der mittleren Führungsebene angehören soll, wurden in Litauen verhaftet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Es sei geplant, dass die beiden Litauer nach Deutschland überstellt werden und dann hier in Untersuchungshaft kommen.