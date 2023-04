Aktuell Land

Band »wie Kriminelle behandelt«: Kritik an Brexit-Regeln

Nach einem Einreiseverbot für eine Stuttgarter Band hat die Opposition im britischen Parlament reibungslose Abläufe für Auftritte ausländischer Musiker gefordert. Anfang April hatten britische Grenzbeamte der Band Trigger Cut die Einreise für eine geplante Tournee verweigert, weil es sich nicht um professionelle Musiker handele. Seit dem Brexit brauchen Künstler aus der EU ein Arbeitsvisum für Konzerte und Auftritte in Großbritannien, das gilt auch für britische Musiker in der EU. In beide Richtungen mussten bereits mehrere Bands deshalb Tourneen kurzfristig absagen.