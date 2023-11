Balinger Handballer trennen sich zum Saisonende von Bürkle

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Aufsteiger ist aktuell Tabellenletzter. »Wir alle werden nach wie vor alles in die Waagschale werfen, um am Ende unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, zu feiern«, kündigte Geschäftsführer König für die kommenden Monate an.

Bürkle trainiert die Balinger seit 2017, zuvor war er schon als Spieler für sie aktiv. Ende des vergangenen Jahres wurde sein Vertrag bis zum 30. Juni 2025 verlängert - allerdings mit einer beidseitigen Option, vorzeitig zu kündigen. Diese hat der Club nun gezogen.

Bundesliga-Tabelle

Vereinsmitteilung