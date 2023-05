Balingen fürchtet wieder Überflutungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Erst am Wochenende waren durch ein Unwetter große Schäden entstanden. Keller liefen mit Wasser voll, Wassermassen schlossen einige Menschen in ihren Häusern ein, die Gartenschau musste kurzfristig schließen.

Laut Deutschem Wetterdienst sollte es am Mittwoch zunächst lokale Schauer und Gewitter geben, die durchaus kräftig ausfallen könnten. Am Spätnachmittag ziehe ein Regengebiet auf, sagte ein Sprecher. In den flächendeckenden Regen könnten wiederum einzelne Schauer eingebettet sein und es könne kurz schütten. Ein schweres Unwetter erwarte er aber nicht.

In Balingen fließen die Flüsse Eyach und Steinach durch das Gartenschaugelände. Der Oberbürgermeister geht aber davon aus, dass die Hochwasserschutzmaßnahmen ausreichen und auf der Blumenschau keine Schäden entstehen - die gab es im Gartenschaugelände auch bei bei dem starken Regen der vergangenen Tage nicht. Planmäßig überflutete Bereiche seien binnen kurzer Zeit gereinigt worden und hätten am Tag nach der Überflutung den Besuchern wieder zur Verfügung gestanden.