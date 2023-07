Aktuell Land

Balingen empfängt zum Auftakt Kiel

Die Handballer von HBW Balingen-Weilstetten starten nach der Rückkehr in die Bundesliga mit einem Heimspiel gegen den deutschen Meister THW Kiel in die neue Saison. Das geht aus dem Spielplan hervor, den die Handball-Bundesliga (HBL) am Freitag veröffentlichte. Ebenfalls am 27. August ist Frisch Auf Göppingen zum ersten Mal im Einsatz. Die Schwaben gastieren bei der MT Melsungen.