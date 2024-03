Aktuell Land

Bahnunternehmen verstärkt Züge zur Landesgartenschau

Zur Landesgartenschau in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) verdoppelt das Eisenbahnunternehmen Go-Ahead Bayern die Kapazität in einzelnen Zügen. Von Anfang Mai an soll in der Linie RE 96 mit einem zweiten Zugteil Platz für doppelt so viel Fahrgäste sein, wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag mitteilte. 432 Fahrgäste können dann anstelle von 216 auf der Strecke München Richtung Lindau befördert werden. Geplant ist, dass 34 Züge pro Woche fahren sollen.