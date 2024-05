Aktuell Land

Bahnstrecke wegen eines Turnbeutels stundenlang gesperrt

Wegen eines Turnbeutels ist die Strecke der Rheintalbahn stundenlang gesperrt gewesen. Der Beutel hatte in der Oberleitung im Bahnhof Emmendingen gehangen und war am Samstagabend bemerkt worden, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Gleise wurden gesperrt, ein Techniker entfernte den Beutel mit Spezialwerkzeug. Gegen 20 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.