Bahnstrecke Freiburg-Colmar kostet bis zu 880 Millionen

Das Vorzeigevorhaben der Bahnstrecke von Freiburg ins elsässische Colmar soll laut einer aktuellen Schätzung bis zu 880 Millionen Euro kosten. Angesichts der hohen Investitionen müsse eine neue Studie für das grenzüberschreitende Projekt in Auftrag gegeben werden, teilte das baden-württembergische Verkehrsministerium am Freitag in Stuttgart mit.