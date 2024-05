Aktuell Land

Bahn will Pläne zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 nennen

Die Deutsche Bahn (DB) will die Projektpartner im Juni über ihre Pläne zur Inbetriebnahme von Stuttgart 21 unterrichten. Die Bahn werde in der nächsten Sitzung des Lenkungskreises am 11. Juni über den Jahresfahrplan 2026 informieren, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag in Stuttgart mit. Zuvor hatte die »Stuttgarter Zeitung« berichtet. Im Lenkungskreis sind neben der Deutschen Bahn das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und der Verband Region Stuttgart vertreten.