Bahn kämpft mit Unwetterfolgen

Nach Unwettern am Mittwoch muss die Bahn unterspülte Gleise reparieren. Für Fahrgäste mancher Strecken bedeutet das Ersatzverkehr und Verspätungen. Die Streckensperrung zwischen Engen und Singen (Kreis Konstanz) solle am späten Nachmittag aufgehoben werden, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Donnerstag. Dann könnten Züge den Abschnitt eingleisig wieder befahren. Wegen Bauarbeiten auf dem anderen Gleis könne in dem Bereich aber nur langsam gefahren werden. Wann die Gegenseite freigegeben werde, sei noch unklar. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Gesperrt ist der Abschnitt dem Sprecher zufolge seit Mittwochmorgen, weil auf einer Länge von etwa 500 Metern die Gleise unterspült wurden. Ersatzbusse sind demnach zwischen Engen und Singen im Einsatz. Betroffen davon sind nach Angaben der Deutschen Bahn der RE2 zwischen Karlsruhe und Konstanz sowie IC-Züge zwischen Stuttgart und Zürich.

Nur eingleisig befahrbar ist laut der Deutschen Bahn der Streckenabschnitt zwischen Ebersbach/Fils und Göppingen. Betroffen davon ist demnach der RE5 zwischen Stuttgart und Lindau. Auch hier seien unterspülte Gleise die Ursache, sagte der Sprecher. Im Nahverkehr sei mit Verspätungen zu rechnen. Wann das zweite Gleis wieder befahren werden könne, sei noch unklar.