Badische Landeskirche mit weniger Mitgliedern

Vor dem Sitz der Evangelischen Landeskirche in Baden (Ekiba) ist eine Informationstafel angebracht.

Die Evangelische Landeskirche in Baden registriert einen Mitgliederschwund. Wie der Oberkirchenrat am Donnerstag in Karlsruhe mitteilte, verzeichnete sie im vergangenen Jahr durch Austritte, Zu- und Wegzüge sowie Todesfälle 31.131 weniger Kirchenmitglieder. Die badische Landeskirche zählte zum Stichtag Ende Dezember etwas über eine Million Mitglieder. Rückläufig war auch die Zahl der Taufen, Konfirmationen und kirchlichen Hochzeiten.

»Jeder einzelne Mensch, der die Kirche verlässt, schmerzt«, sagte Landesbischöfin Heike Springhart. Sie freue sich über jeden, der im Rahmen einer Taufe, einer evangelischen Trauung, bei der Konfirmation »oder ganz unerwartet Gottes Liebe erleben kann«. Um der Entwicklung zu begegnen, hat die Landeskirche bereits den Strategieprozess »ekiba 2032 - Kirche. Zukunft. Gestalten« angestoßen.

2023 traten mit 1038 weniger Menschen der Kirche bei als im Vorjahr (2022: 1165), es traten mit 21.731 aber auch weniger aus (Austritte 2022: 22.149). Im vergangenen Jahr wurden 7689 Menschen (2022: 9513) getauft, zur Konfirmationen gingen im vergangenen Jahr 7068 Jugendliche (2022: 7419 Jugendliche), kirchliche Hochzeiten gab es 1684 (2022: 2132).

