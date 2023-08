Aktuell Land

Badeverbot in der Ehmetsklinge: Bakterien im Wasser

In der Ehmetsklinge ist das Baden bis auf Weiteres verboten worden - Grund hierfür sind Bakterien im Wasser. Im Badesee in Zaberfeld (Landkreis Heilbronn) war bei einer Probe eine hohe Konzentration von Coli-Bakterien und Enterokokken festgestellt worden, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass der See durch Kot von Wasservögeln verunreinigt wurde. Obwohl die Bakterien auch in der Darmflora von Menschen vorkommen, besteht bei gefährdeten Menschen die Gefahr, dass die Keime Harnwegsinfektionen sowie Darmerkrankungen hervorrufen, wie es hieß.