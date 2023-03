Aktuell Land

Baden-Württemberg will fast 700 Beatmungsgeräte spenden

Rund 700 Beatmungsgeräte aus Baden-Württemberg sollen an die Ukraine gespendet werden. Dies habe die Landesregierung aus Grünen und CDU am Dienstag beschlossen, schrieb der Südwestrundfunk (SWR). Das Sozialministerium in Stuttgart bestätigte den Bericht der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Die Geräte stammen demnach noch aus Corona-Notreserven und werden in den Kliniken im Südwesten nicht mehr gebraucht. In der Ukraine würden die Beatmungsgeräte dagegen dringend benötigt, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums dem Sender. Nun müsse nur noch der Finanzausschuss zustimmen, und die Geräte müssten noch einmal überprüft werden.