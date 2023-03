Aktuell Land

Baden-Württemberg will an 1. Klasse festhalten

Baden-Württemberg will an der Zwei-Klassen-Einteilung im Regionalverkehr festhalten. Man habe sich immer wieder die Frage gestellt, ob man mit dem alten System weitermache, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Dienstag auf Nachfrage in Stuttgart. Dieses stamme noch aus Zeiten, in denen arme Leute die dritte Klasse, die sogenannte Holzklasse, nutzten. Mittlerweile habe sich die Welt aber verändert.