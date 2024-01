Aktuell Land

Baden-Württemberg noch uneins über Agrardiesel-Vorstoß

Im Streit um die im Bund geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen hat Baden-Württembergs grün-schwarze Koalition noch nicht über eine Haltung zum bayerischen Vorstoß im Bundesrat entschieden. Während der Freistaat bei der nächsten Sitzung der Länderkammer am kommenden Freitag (2. Februar) per Antrag die vollständige Rücknahme der geplanten Einsparungen fordern will, müsse sich Baden-Württemberg in einigen Fragen noch abstimmen. »Über manche Fragen haben wir uns schon geeinigt, über andere nicht«, sagte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Wird keine Verständigung erreicht, werde sich das Land bei der Abstimmung enthalten.