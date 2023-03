Baden-Württemberg fördert Krebszentrum mit 84 Millionen Euro

Bitte aktivieren Sie Javascript

Einen Standort des NCT gibt es bereits in Heidelberg. Somit sei Baden-Württemberg das einzige Bundesland, in dem es zwei NCT-Standorte gibt. Weitere Standorte sind in Berlin, Würzburg, Essen und Dresden.

Das 6300 Quadratmeter große Gebäude in Tübingen soll unter anderem einen Portalambulanzbereich und Laborflächen für die Forschung bekommen. Herzstück des Gebäudes werde die »Early Clinical Trials Unit« für klinische Studien sein. In Ulm ist für das NCT SüdWest zudem eine Flächenerweiterung um 1000 Quadratmeter am künftigen Patienten- und Forschungsgebäude geplant.

Die reinen Baukosten für das NCT in Tübingen liegen bei 76,3 Millionen Euro. Der Teil-Standort Ulm kostet 7,3 Millionen Euro.