Baden-Württemberg begrüßt Annäherung von Schweiz und EU

Ministerpräsident Winfried Kretschmann begrüßt die Annäherung der Schweiz an die EU. Er sei sehr froh über die Verhandlungen und habe viele Jahre auch dafür geworben, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Ein Abkommen wäre auch im wohlverstandenen Eigeninteresse der Europäischen Union. »Die Schweiz ist ein demokratisches Land, das unsere Werte teilt mitten in Europa - wir haben in vielen Dingen mit der Schweiz weniger Probleme als mit manchem EU-Mitglied.«