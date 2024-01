Baden-Airpark empfiehlt frühe Anreise wegen Glatteises

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Baden-Airpark Flughafen Karlsruhe Baden-Baden rechnet nicht mit starken Beeinträchtigungen des Flugbetriebs wegen des vorhergesagten Glatteises am Mittwoch. Die Frühabflüge nach Porto und London fänden nach gegenwärtigem Stand statt, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Den Fluggästen werde aber empfohlen, genügend Zeit für eine sichere Anreise unter diesen Wetterbedingungen einzuplanen. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung wegen Glatteises für Baden-Württemberg herausgegeben. Sie gilt von Mittwochmorgen an.