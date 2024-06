Aktuell Land

Bach droht Umspannwerk zu überfluten

Im Ostalbkreis ist die Feuerwehr im Einsatz, um ein Umspannwerk abzusichern. Das Gebäude des Umspannwerks bei Lorch drohe von einem überlaufenden Bach, der in die Rems mündet, geflutet zu werden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmittag. Demnach versucht die Feuerwehr zu verhindern, dass das Wasser in das Gebäude eindringt.