Baby in Glascontainer ausgesetzt: 38-Jährige in U-Haft

Weil sie ihr neugeborenes Baby in Langenau (Alb-Donau-Kreis) ausgesetzt haben soll, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die 38-Jährige werde wegen versuchten Totschlags und Aussetzens ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ein Zeuge hatte in der Nacht auf Samstag ein Neugeborenes in einem Glascontainer entdeckt. Rettungskräfte brachten das Baby in eine Klinik. Wäre es nicht gefunden worden, hätte das unterkühlte Kind die Nacht wohl nicht überlebt, hieß es.