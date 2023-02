Aktuell Land

Bürgerservice beim Amtsgericht Karlsruhe auch online

Von der kommenden Woche an bietet der landesweit erste, zentrale Bürgerservice Justiz am Karlsruher Amtsgericht auch online Sprechstunden an. Per Videokonferenz sollen sich die Bürger künftig Unterstützung beim Ausfüllen von gerichtlichen Formularen oder Anträgen holen können, sagte eine Pressesprecherin des Amtsgerichts am Freitag. »Wir versuchen den Bürgern damit entgegen zu kommen.« Vor allem für Berufstätige sei das Angebot am Abend interessant.