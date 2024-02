Aktuell Land

Bürgermeister sagt Rathaussturm in Oberkochen ab

In Oberkochen gibt es in diesem Jahr keinen Rathaussturm. Peter Traub, Bürgermeister der Stadt im Ostalbkreis, hat das für Donnerstag geplante närrische Treiben abgesagt. Anlass sei eine Rede der Narrenzunft gewesen, sagte er am Dienstag. Zuvor hatte die Schwäbische Post berichtet.