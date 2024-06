Aktuell Land

Böller gezündet: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Das Zünden eines Böllers hat in Deizisau (Kreis Esslingen) zu einer Fahndungsaktion geführt, bei der neben Streifenwagen sogar ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Gefunden wurden am Mittwochmorgen aber lediglich Reste eines Böllers in einem Vorgarten. Dessen Druckwelle hatte die Alarmanlage eines geparkten Autos ausgelöst. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zu häuslichen Streitigkeiten in der Nähe gibt.