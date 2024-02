Aktuell Land

»Bären-Alarm« im Stuttgarter Zoo

Das Personal des zoologisch-botanischen Gartens Wilhelma in Stuttgart hat am Donnerstag den Ausbruch eines Bären geprobt. Dazu hatte sich ein Mitarbeiter als Bär verkleidet. Getestet worden seien die Alarm- und Notfallpläne, heißt es in einer Mitteilung. Dabei sei auch eine neue Warn-App für Mitarbeiter zum Einsatz gekommen. Die Angestellten erhielten die Warnung und sogleich Handlungsanweisen aufs Handy.