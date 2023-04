Aktuell Land

AWO-Ballett will im Europa-Park ohne Abstriche auftreten

Das AWO-Ballett Rheinau will seine umstrittene Show im Europa-Park Rust im Ortenaukreis ungeachtet massiver Kritik ohne Abstriche zeigen. Der Auftritt sei noch nicht 100 Prozent sicher, da noch Fragen wie der Transport ungeklärt seien, sagte die Chefin der Seniorinnen-Gruppe, Erika Schmaltz, am Dienstag in Mannheim. Man werde bei endgültiger Zusage auf Einladung des Vergnügungsparks dort am 1. Mai in kleiner Besetzung mit 14 Frauen auftreten, sagte sie.