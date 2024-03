Aktuell Land

Autounfall mit drei Schwerverletzten

Bei einem Autounfall bei Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) sind drei Menschen schwer verletzt worden, einer davon lebensbedrohlich. Ein 87-jähriger Autofahrer wollte eine Kreuzung der L404 queren und übersah dabei am Samstagabend den Wagen eines 70-Jährigen, der Vorfahrt hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Autos stießen zusammen, wobei die 87-jährige Beifahrerin des gleichaltrigen Fahrers lebensbedrohlich verletzt wurde. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden schwerverletzten Autofahrer kamen in Krankenhäuser. Wegen des Unfalls war die L404 bis in den späten Abend gesperrt.