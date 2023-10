Aktuell Land

Autotransporter gerät auf A5 in Brand

Ein mit mehreren Autos beladener Transporter ist aus bisher ungeklärter Ursache auf der Autobahn A5 bei Lahr (Ortenaukreis) in Brand geraten. Betroffen war die Fahrbahn in Richtung Freiburg, wie ein Polizeisprecher am Montagabend berichtete.