Autos stoßen bei Überholmanöver frontal zusammen

Bei einem missglückten Überholmanöver eines 18 Jahre alten Autofahrers sind im Landkreis Böblingen zwei Fahrzeuge frontal zusammengeprallt. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der 18-Jährige hatte auf der Kreisstraße 1028 zwischen Herrenalb-Haslach und der Abzweigung zur Landesstraße 1184 ein vor ihm fahrendes Auto überholt und war mit seinem Wagen auf der Gegenspur mit dem entgegenkommenden Auto des 28-Jährigen zusammengestoßen, wie es hieß. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Die Straße wurde nach dem Unfall gesperrt.