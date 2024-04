Aktuell Land

Autos prallen zusammen: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Zusammenprall zweier Autos auf der Bundesstraße 314 bei Hilzingen (Kreis Konstanz) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Autofahrer wollte am Samstagnachmittag von einer Kreisstraße kommend nach links auf die Bundesstraße abbiegen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Dabei habe er nach ersten Erkenntnissen ein herankommendes Auto übersehen und diesem die Vorfahrt genommen. Der 58-Jährige und die 23 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens wurden nach dem Zusammenprall ihrer Wagen mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Ein 23-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Beamten schätzten den Schaden auf 45.000 Euro.