Die in Freiburg im Breisgau und Hildesheim lebende Autorin erhält die Auszeichnung, die den Angaben zufolge zu den höchstdotierten Literaturpreisen in Deutschland gehört, am 27. November im Literarischen Colloquium Berlin. Der in Darmstadt sitzende Deutsche Literaturfonds fördert deutschsprachige Gegenwartsliteratur nach eigenen Angaben »überregional, marktunabhängig und jenseits politischer Vorgaben«.

Literaturfonds

Annette Pehnt