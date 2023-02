Aktuell Land

Autor Kallmeyer wird Mannheimer »Feuergriffel«

Der Autor Henner Kallmeyer ist der neunte Mannheimer »Feuergriffel«. Als Stadtschreiber wird der Stipendiat von Mitte April bis Mitte Juli im Kulturzentrum Alte Feuerwache an seinem Jugendbuch arbeiten. Der am Dienstag vorgestellte Preisträger spürt darin der Frage nach, wie junge Menschen in der Nazizeit lebten und den Zweiten Weltkrieg überstanden. Im Mittelpunkt des Romans »Mein Sommer am Volksempfänger« steht das Mädchen Mara; es lernt seine Urgroßmutter kennen, die im Jahr 1938 genauso alt ist wie Mara heute. Versehentlich tauschen die beiden die Plätze, und Mara muss sich in der Nazizeit durchschlagen.