Autopanne simuliert: Bewaffnete überfallen Geldtransporter

Mit einer vorgetäuschten Autopanne ist es vier überwiegend bewaffneten Tätern in Ludwigsburg gelungen, einen Geldtransporter zu stoppen und auszurauben. Einer von ihnen, ein älterer Mann mit Gehstock, soll die Panne fingiert haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag berichtete. Mit seinem als hell beschriebenen Auto habe der Mann am Donnerstagabend einen Feldweg kurz vor einer Kreuzung blockiert.