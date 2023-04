Aktuell Land

Autofahrerin stirbt nach Unfall auf B28

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 im Landkreis Neu-Ulm ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Ein 49-Jähriger war mit seinem Sportwagen am Mittwochabend in Richtung Senden ins Schleudern geraten und in das Auto der 69 Jahre alten Fahrerin gekracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde sie aus ihrem Auto geschleudert. Wiederbelebungsversuche eines Ersthelfers schlugen fehl - die Frau starb noch an der Unfallstelle.