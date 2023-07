Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 62-jährige Lkw-Fahrer war auf dem Weg zur Schweizer Grenze. Ungefähr 200 Meter vor der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd (Landkreis Lörrach) kam es demnach zum Unfall.

Ab etwa 17.15 Uhr sei die Südfahrbahn voll gesperrt worden - der Verkehr wurde bereits an der Anschlussstelle Lörrach-Ost an der A98 abgeleitet. Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Pressemitteilung