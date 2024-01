Aktuell Land

Autofahrerin kollidiert mit Bus und stirbt

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Bus bei Neuweiler (Kreis Calw) gestorben. Ein Schulkind, das im Bus saß, kam Polizeiangaben zufolge leicht verletzt ins Krankenhaus. Die 27 Jahre alte Autofahrerin kam am Dienstagmorgen auf einer Kreisstraße wohl wegen Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit dem Bus zusammen. Die Busfahrerin wurde vorsorglich ärztlich betreut. Insgesamt befanden sich sieben Schulkinder im Bus.