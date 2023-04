Aktuell Land

Autofahrer verletzt Kind beim Einparken

Ein Autofahrer in Mannheim hat beim Versuch, seinen Wagen einzuparken, ein Kind angefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlitt das siebenjährige Mädchen am Donnerstagnachmittag diverse Prellungen und Quetschungen.