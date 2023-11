Aktuell Land

Autofahrer stirbt: Unfallfahrer von Polizei gestoppt

Ein Autofahrer ist im Landkreis Ravensburg bei einem Unfall mit einem Lastwagen tödlich verletzt worden. Der Lastwagen war am Dienstagabend auf der Bundesstraße 30 aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort mit dem Auto kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Der 70-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle.