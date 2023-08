Aktuell Land

Autofahrer stirbt nach Kollision auf A5

Auf der Autobahn 5 zwischen Basel und Karlsruhe ist nach einer Kollision zweier Autos ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Autofahrer wollte am Mittwochabend wohl mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug überholen, übersah beim Wiedereinscheren nach ersten Erkenntnissen das voranfahrende Auto und prallte mit diesem zusammen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der 59 Jahre alte Fahrer des voranfahrenden Autos wurde tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle auf der Höhe von Eimeldingen (Landkreis Lörrach). Der Fahrer des Wagens, der überholen wollte, und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.