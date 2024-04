Aktuell Land

Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lastwagen

Nach einem frontalen Zusammenstoß zwischen einem Wagen und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 30 ist ein 28-jähriger Autofahrer bei Hochdorf (Kreis Biberach) gestorben. Der junge Mann sei auf die Gegenspur gekommen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten war er in der Nacht zum Samstag in einer Rechtskurve zu schnell unterwegs. Der 45-jährige Lasterfahrer habe vergeblich versucht, auszuweichen und fuhr anschließend mit dem 40-Tonner in ein angrenzendes Feld. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und starb kurz darauf. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Die B30 war kurzzeitig gesperrt. Die Polizei ermittelt.