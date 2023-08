Autofahrer stirbt in Nürtingen an Herzstillstand: Frau kann sich retten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der 75-jährige Fahrer eines Wohnmobils hat während der Fahrt auf der B313 bei Nürtingen einen Herzstillstand erlitten und ist gestorben. Seine Beifahrerin griff sofort ins Lenkrad, als der Mann plötzlich bewusstlos wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau bremste das Wohnmobil ab und lenkte es Richtung Standstreifen, wo es eine Leitplanke streifte. Ersthelfer bargen den bewusstlosen Mann aus dem Fahrzeug. Trotz schneller medizinischer Versorgung starb der 75-Jährige aber am Samstagvormittag noch am Unfallort. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. (dpa)