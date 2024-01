Aktuell Land

Autofahrer stirbt bei Unfall auf Mannheimer Rheinbrücke

Bei einem Unfall auf der Mannheimer Altrheinbrücke ist ein Autofahrer am Mittwoch tödlich verletzt worden. Der 55-Jährige sei an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte mit seinem Auto aus zunächst ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden Kleintransporter gestreift, war ins Schleudern geraten und frontal gegen einen Lastwagen geprallt. Der Lastwagenfahrer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe am Ufer des Rheins aus. Feuerwehrleute und Wasserschutzpolizei dämmten die Verunreinigung ein.