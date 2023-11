Aktuell Land

Autofahrer rast mit 220 Stundenkilometern Polizei davon

Mit 220 Stundenkilometern ist ein junger Mann über die Autobahn 5 gerast und der Polizei davon gefahren. Beamte hatten den Autofahrer in der Nacht auf Dienstag bei Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) mit diesem Renntempo gemessen, wo nur 120 Stundenkilometer erlaubt waren. Als Polizisten den 23-Jährigen kontrollieren wollten und ihm hinterherfuhren, fuhr er in weiterhin hohem Tempo davon, wie ein Sprecher am Dienstag sagte. Erst am Autobahndreieck Neuenburg musste er abbremsen und konnte von der Polizei angehalten werden.