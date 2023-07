Aktuell Land

Autofahrer prallt beinahe ungebremst in Transporter

Ein Autofahrer soll auf der Autobahn 81 in der Nähe von Rottweil beinahe ungebremst in einen Transporter geprallt sein, wobei sich insgesamt sechs Menschen verletzten. Der Transporter durchbrach nach dem Zusammenprall die Mittelschutzplanke und kam erst auf der rechten Fahrspur der Gegenfahrbahn zum Stehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei kam es glücklicherweise nicht zu einem weiteren Unfall mit Fahrzeugen auf der Gegenfahrbahn, sagte eine Sprecherin.