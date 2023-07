Aktuell Land

Autofahrer nimmt Kurve zu scharf - drei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Landstraße bei Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass ein 20 Jahre alter Mann am Freitagabend zu schnell eine Kurve nahm und dann auf die Gegenfahrbahn kam. Sein Wagen kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto. Dessen 87-jähriger Fahrer und seine 89 Jahre Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.