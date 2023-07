Aktuell Land

Autofahrer mit mehr als 3,4 Promille erwischt

Ein 58 Jahre alter Mann ist mit 3,4 Promille Auto gefahren und von der Polizei erwischt worden. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass der Mann am Freitagabend mit seinem Auto zu einer Gaststätte in Waldburg (Landkreis Ravensburg) fuhr.