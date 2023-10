Aktuell Land

Autofahrer landet nach Kontrolle im Gefängnis

Ein Autofahrer ist nach einer Polizeikontrolle in Heidelberg ins Gefängnis gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stellten die Beamten bei der Kontrolle am Freitagabend fest, dass gegen den 33-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Außerdem soll er unter Drogen und ohne gültigen Führerschein gefahren sein. Weil der Mann den Haftbefehl nicht bezahlen konnte, sei er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Weshalb der Haftbefehl vorlag, teilte ein Sprecher nicht mit.