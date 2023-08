Aktuell Land

Autofahrer kracht in Gegenverkehr: Zwei Schwerverletzte

Ein Autofahrer ist auf einer Bundesstraße in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) mit mehreren Fahrzeugen im Gegenverkehr kollidiert. Er und ein weiterer Fahrer verletzten sich bei dem Unfall am Freitagmittag schwer, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen kam der 75-Jährige aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach links ab und krachte erst in einen Lastwagen und anschließend in ein Auto. Der 75-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, wie ein Polizeisprecher sagte.