Aktuell Land

Autofahrer hat Motorradhelm auf und rast Polizei davon

Eine 60 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich ein junger Mann geliefert, der Mann den Beamten in Grenzach-Wyhlen aufgefallen war, weil er einen Motorradhelm im Auto trug. Der 20-Jährige gab Gas, als die Polizei ihn zur Überprüfung anhalten wollte. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, führte die Verfolgungsjagd in den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald über mehrere Landstraßen sowie die Autobahnen 5 und 98.